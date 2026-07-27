Calciomercato Leao "blocca" il mercato in entrata del Milan: senza la sua cessione alcuni obiettivi rischiano di sfumare

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Il futuro di Leao sarà lontano dal Milan, ma la sua cessione sta bloccando il mercato in entrata del Diavolo

Dopo essere stato il grande protagonista della prima parte del mercato estivo con gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan deve fare ora delle cessioni prima di fare altri acquisti. Non è un mistero che Ruben Amorim abbia chiesto a Gerry Cardinale un rinforzo sulla trequarti, ma serve prima sfoltire e il primo indiziato ad uscire è Rafael Leao anche se la sua cessione rischia di diventare un vero e proprio caso che potrebbe bloccare per settimane il mercato in entrata del Diavolo.

CESSIONE LEAO: TUTTO FERMO. MILAN IN ATTESA DI OFFERTE

Nell'ultimo mese e mezzo, il portoghese ha manifestato più volte la sua volontà di cambiare squadra dopo sette anni. L'ultima pochi giorni fa ad un podcast brasiliano: "Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi lì (col Milan) il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan". Il Milan è disposto a farlo partire senza problemi, ma ovviamente ha posto delle condizioni: via a solo titolo definitivo (dunque niente prestito con diritto o obbligo di riscatto) e pretende proposte di almeno 60 milioni di euro per il suo cartellino. Al momento però non sembrano esserci club disposti a soddisfare le richieste milaniste. Ad oggi interessamenti concreti sono arrivati solo dalla Turchia dove Galatasaray e soprattutto Fenerbahçe. Leao sogna di andare in un grande campionato come la Premier League o la Liga, ma potrebbe essere costretto ad accontentarsi di un torneo meno prestigioso.

MERCATO MILAN BLOCCATO. KARETSAS E ALAJBEGOVIC RISCHIANO DI SFUMARE

Il Milan, che sperava che il Mondiale potesse portare nuove pretendenti per Leao, resta in attesa. Il problema è che più passano i giorni e più aumenta il rischio di veder sfumare alcuni obiettivi per la trequarti, come per esempio Konstantinos Karetsas del Genk o Kerim Alajbegovic del Bayer Leverkusen. Sul greco c'è da tempo il forte interesse del Borussia Dortmund che oggi avrà un incontro diretto con il club belga per provare ad arrivare ad un accordo per il giovane talento classe 2007. Il Milan, che lo ha messo in cima alla sua lista, è ancora in corsa, ma rischia di farsi beffare dai tedeschi. Su Alajbegovic, attenzione invece al Chelsea che è in forte pressing su di lui. Il trequartista bosniaco, che ha stregato Zlatan Ibrahimovic durante il Mondiale, piace molto anche all'Atalanta che fino a poco tempo fa sembrava in netto vantaggio, ma ora è stata sorpassata dai Blues. Il Diavolo resta alla finestra anche per lui, ma senza la cessione di Leao non può affondare su nessun obiettivo.