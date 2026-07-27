Chukwueze, la seconda vita rossonera: da esubero annunciato a possibile sorpresa del nuovo Milan

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Ci sono giocatori che sembrano destinati a lasciare un club e poi trovano, quasi all’improvviso, una nuova strada per restare protagonisti

Ci sono giocatori che sembrano destinati a lasciare un club e poi trovano, quasi all’improvviso, una nuova strada per restare protagonisti. La storia di Samuel Chukwueze al Milan potrebbe essere una di queste. Arrivato nell’estate 2023 con grandi aspettative dopo le stagioni da protagonista al Villarreal, l’esterno nigeriano non è mai riuscito a esprimere pienamente il suo potenziale in rossonero. Troppi alti e bassi, poca continuità e una concorrenza che negli ultimi mesi sembrava averlo spinto definitivamente verso la porta d’uscita.

LA SECONDA VITA IN ROSSONERO DI CHUK

Ne parla stamattina Tuttosport. Il nuovo corso ha cambiato prospettiva. L’arrivo di Ruben Amorim ha aperto uno scenario completamente diverso: Chukwueze non viene più visto soltanto come un’ala offensiva da uno contro uno, ma come una possibile pedina del sistema del tecnico portoghese. Un’evoluzione tattica che potrebbe rappresentare il punto di svolta della sua esperienza milanista.

L’idea è trasformarlo in un esterno di centrocampo moderno, capace di unire accelerazione, qualità tecnica e capacità di incidere negli ultimi metri. Un ruolo che richiede sacrificio e letture diverse rispetto al passato, ma che potrebbe esaltare alcune delle sue caratteristiche migliori: velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica. Amorim ha già dimostrato in carriera di saper lavorare su profili offensivi adattandoli a compiti più completi, chiedendo loro di partecipare maggiormente alla costruzione e alla fase difensiva.

CONTRO IL CELTIC ECCO IL PRIMO SEGNALE

Il primo segnale è arrivato al Celtic Park, dove Chukwueze ha mostrato un atteggiamento diverso: più coinvolto, più aggressivo e soprattutto più dentro la partita. Non soltanto giocate individuali, ma anche una maggiore disponibilità al lavoro per la squadra. È proprio questo l’aspetto che può convincere Amorim a puntare su di lui: trasformare il talento puro in un giocatore più funzionale al collettivo.

La concorrenza sulla fascia sarà comunque importante. Il Milan dispone di alternative di livello e il tecnico portoghese dovrà trovare il giusto equilibrio tra caratteristiche diverse. Chukwueze può diventare una soluzione offensiva importante, ma dovrà dimostrare di poter garantire anche continuità e attenzione senza palla, due elementi fondamentali nel calcio di Amorim.

Per il giocatore, questa parte di preparazione rappresenta anche un passaggio decisivo per il futuro. Il contratto con il Milan scade nel 2028, ma il prossimo anno potrebbe già diventare un momento chiave per valutare il suo percorso. Una stagione da protagonista cambierebbe completamente la percezione nei suoi confronti, trasformandolo da possibile cessione a risorsa tecnica da valorizzare.

Il Milan cercava risposte dai suoi giocatori in bilico: Chukwueze sembra aver raccolto la sfida. Ora dovrà confermare che quella intravista fino a ora non è soltanto una parentesi, ma l’inizio di una nuova fase della sua avventura rossonera.