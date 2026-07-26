Primo Piano ESCLUSIVA MN - Nicola Amoruso: “Tenere Leão? Basta, ha deluso 6 anni su 7: il Milan deve disfarsene. Goncalo Ramos pagato tanto, vediamo se è da Milan. Gila? Preso il miglior difensore della A”

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L'intervista esclusiva di MilanNews.it all'ex attaccante rossonero e di Serie A Nicola Amoruso: leggi le sue dichiarazioni

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato Nicola Amoruso in esclusiva per MilanNews.it a Liegi. L’ex attaccante di Cerignola, in carriera, ha fatto 4 gol al Milan con quattro maglie diverse (Padova, Juve, Modena, Reggina) e ha voluto dire la sua su Goncalo Ramos, Gila e… Leao.

Da attaccante ad attaccante: che idea si è fatto di Goncalo Ramos? Sia nel Portogallo che al PSG fu panchinaro… può far bene anche da titolare, finalmente?

“Beh, insomma, è una bella scommessa. Di sicuro affidare l’attacco del Milan a Goncalo Ramos non è facile, perché è un attacco che pesa moltissimo. Ma evidentemente questo lo sapremo molto presto: se è un giocatore da Milan. Il Milan è una squadra che arriva da una stagione un po’ particolare, rovinata all’ultimo da quelle tre partite non vinte. Insomma, niente Champions e si è rivoluzionato tutto. Poi, ecco, è sempre il campo a parlare. È un giocatore che sicuramente è stato pagato tantissimo. Il valore è importante e ora sta a lui cercare di entrare subito nella mentalità Milan, con un allenatore nuovo che ha idee importanti.”

Per quasi tutti è stato pagato troppo…

“Beh, di sicuro non poco (ride, ndr). È un giocatore che avrà questa responsabilità di dover dimostrare le sue qualità.”

Sembra avere un’alchimia perfetta con Leao. Contro la Croazia la partita l’hanno decisa i due rossoneri. Rafa merita un’altra chance oppure ha fatto il suo tempo al Milan?

“Ormai sono anni che aspettiamo, soprattutto i tifosi del Milan aspettano di vedere un Leao diverso, un Leao maturo, un Leao che in tutti questi anni, tranne forse nell’anno dello Scudetto, poi negli altri anni ha deluso abbastanza. Credo sia giusto anche che il Milan guardi altrove, soprattutto se ci sarà la possibilità di venderlo e capitalizzare per poi puntare su altri tipi di giocatori…”

Gila viene dalla Lazio come Nesta, Stam, Oddo e Pancaro. È di buon auspicio?

“Può far bene al Milan perché ha qualità importanti. È stato il difensore migliore del campionato, è un giocatore intelligente e molto bravo nei duelli. Quindi credo che sia una scelta azzeccata. Il Milan ha preso un giocatore che porta qualità e una certa solidità alla difesa.”