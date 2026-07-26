Primo Piano ESCLUSIVA MN - Longoni: "Non vedo l'ora che Leao vada via, il calcio offensivo di Amorim un po' preoccupa. Mercato? Prenderei Højbjerg"

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Le parole di Andrea Longoni in esclusiva a MilanNews.it. Dai temi scottanti come quello relativo a Rafa Leao al mercato rossonero

In merito all'attualità del mondo Milan, tra temi scottanti come quello relativo a Rafa Leao e a un calciomercato che necessita di ulteriori rinforzi, Andrea Longoni, storico giornalista, conduttore televisivo e tifoso milanista è stato intervistato in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Ecco le sue considerazioni:

Sul mercato del Milan

"Spero che Cardinale possa spendere ancora senza aspettare troppe cessioni. Spendi e dopo incasserai, bisogna essere veloci sul mercato perchè il Milan deve fare tante cose: un difensore, un trequartista e magari anche un centrocampista. Anche perchè Modric non le può fare tutte e Jashari è un punto di domanda. Un nome che piace e che mi piace è quello di Højbjerg".

Con Amorim un calcio offensivo

"L'idea che ha Amorim di fare un gol in più degli avversari, sempre e comunque un po' mi preoccupa, lo avevamo già visto con Fonseca. Questa cosa non la voglio più vedere, non è che tutti possono segnare al Milan ogni domenica, va bene essere offensivi ma con criterio..".

Con Leao è aria d'addio

"E' un bilancio dal sei al sette, non vedo l'ora che il ragazzo vada via, anche perchè le recenti parole hanno creato un danno al Milan che adesso non sa più come valorizzarlo sul mercato. Tanti bei ricordi soprattutto nell'anno dello scudetto, tante belle partite e altrettante gare in cui ci ha fatto arrabbiato. E' un peccato perchè si è accontentato".

Il rinnovo di Modric e le conferme di Camarda e Comotto

"Modric va gestito come il suo ultimo anno a Madrid, non può giocare sempre e spero possa rinunciare alla Nazionale. Credo che a Comotto e Camarda possa fare bene una Serie B di alto livello, spero in un prestito con la certezza dell'impiego perchè sono due giovani di talento che devono giocare con entusiasmo e continuità".