Bufera russa su Andrea Pirlo: Sheva non le manda a dire

vedi letture

Andriy Shevchenko non le manda a dire e si dice ferito, deluso, dalla notizia che Andrea Pirlo sponsorizza un'azienda russa

La bufera delle ultime ore è quella che riguarda Andrea Pirlo, candidato principale per diventare il prossimo commissario tecnico dell'Italia dopo il rifiuto di Pep Guardiola. Sembrava tutto ormai fatto, mancavano solo gli annunci ma c'è stata una frenata per via di una polemica sorta sul conto dell'ex centrocampista di Milan e Juventus che sarebbe il volto promozionale di una nota azienda di scommesse russa, la Fonbet. Molti si sono espressi in merito, anche l'ex compagno Andriy Shevchenko, presidente della federazione calcistica ucraina.

SHEVA CONTRO PIRLO

Andriy Shevchenko, come riportato da SportMediaset, non le ha mandate a dire a Pirlo ma anche a Totti e Materazzi, in passato coinvolti in partnership con aziende russe: "Ho parlato direttamente con molti di loro e ho espresso chiaramente la mia contrarietà e la posizione dell'Ucraina. Condanno ciò che hanno fatto. Le persone capiscono, ma hanno preso comunque questa decisione. lo ho espresso il mio disappunto, loro lo sanno. Dovranno conviverci, è una loro scelta. Per ora è tutto in pausa. Mi ha ferito".