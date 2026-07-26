Il Milan in Australia ritroverà molti Nazionali: il programma dei rientri
Per il secondo anno consecutivo la città di Perth accoglierà il Milan nella sua tournée estiva in preparazione della nuova stagione. L'Australia è la meta del viaggio di oggi della squadra rossonera, lì dove si giocheranno due gare amichevoli contro Perth Glory e Inter, lì da dove si partirà per Giacarta (Indonesia) per disputare anche la terza amichevole del tour contro il Chelsea. Intanto Ruben Amorim conta di riabbracciare alcuni dei suoi giocatori reduci dal Mondiale. Alcuni torneranno direttamente a Milanello perché infortunati o perché le vacanze dureranno troppo per recarsi in Australia, altri invece si uniranno direttamente a Perth.
QUANDO E DOVE RIENTRANO I ROSSONERI REDUCI DAI MONDIALI
Di seguito la la lista dei rientri dei Nazionali: alcuni a Milanello, altri a Perth in Australia.
Gimenez, Pulisic - 29 luglio a Milanello perché infortunati
Gonçalo Ramos, Leao - 29 luglio a Perth
Modric, De Winter, Jashari, Saelemaekers - 2 agosto a Perth
Maignan, Rabiot - 12 agosto a Milanello
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan