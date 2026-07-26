Il Milan in Australia ritroverà molti Nazionali: il programma dei rientri

Il Milan in Australia ritroverà molti Nazionali: il programma dei rientriMilanNews.it
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Oggi alle 13:24News
di Francesco Finulli
Perth sarà ancora la casa del Milan per questa tournée estiva: il club rossonero nei prossimi giorni ritroverà diversi Nazionali

Per il secondo anno consecutivo la città di Perth accoglierà il Milan nella sua tournée estiva in preparazione della nuova stagione. L'Australia è la meta del viaggio di oggi della squadra rossonera, lì dove si giocheranno due gare amichevoli contro Perth Glory e Inter, lì da dove si partirà per Giacarta (Indonesia) per disputare anche la terza amichevole del tour contro il Chelsea. Intanto Ruben Amorim conta di riabbracciare alcuni dei suoi giocatori reduci dal Mondiale. Alcuni torneranno direttamente a Milanello perché infortunati o perché le vacanze dureranno troppo per recarsi in Australia, altri invece si uniranno direttamente a Perth.

QUANDO E DOVE RIENTRANO I ROSSONERI REDUCI DAI MONDIALI

Di seguito la la lista dei rientri dei Nazionali: alcuni a Milanello, altri a Perth in Australia.

Gimenez, Pulisic - 29 luglio a Milanello perché infortunati
Gonçalo Ramos, Leao - 29 luglio a Perth
Modric, De Winter, Jashari, Saelemaekers - 2 agosto a Perth
Maignan, Rabiot - 12 agosto a Milanello