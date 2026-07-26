News VIDEO MN - Il Milan parte per l'Australia da Malpensa: presenti Gila, Nkunku ed Estupinan

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I giocatori del Milan stanno arrivando in questi minuti a Malpensa da dove tra pochi minuti partirà l'aereo che li porterà in Australia per la tournée

Anche quest'anno la tournée del Milan sarà in Australia. Il club rossonero è in partenza in questi minuti dall'areoporto di Milano Malpensa, come viene riportato dall'inviato di MilanNews.it presente in loco. Dopo la prima amichevole di ieri a Glasgow contro il Celtic, pareggiata 2-2 in rimonta, la delegazione milanista si mette subito in viaggio capeggiata da Ruben Amorim verso l'Australia e l'Asia. Sono presenti Mario Gila, Nkunku ed Estupinan. Di seguito il video dell'arrivo dei giocatori:

🛫🚨#Milan in partenza per la tournée estiva da Milano Malpensa. La squadra farà scalo a Dubai prima di arrivare a Perth. Presenti Estupinan, Nkunku e Mario Gila.



(Via @lollodean_ ) pic.twitter.com/LTonk2ia0S — MilanNews.it (@MilanNewsit) July 26, 2026

MILAN, IL PROGRAMMA IN AUSTRALIA

Il Milan si recherà anche quest'anno a Perth, in Australia occidentale. Da oggi all'8 agosto i rossoneri saranno in tournée e giocheranno tre gare amichevoli. La prima contro i padroni di casa del Perth Glory, sotto forma di allenamento, il prossimo 1° agosto. Quindi sarà la volta del sempre atteso Derby contro l'Inter il 5 agosto. Il terzo test amichevole verrà disputato sulla via del rientro, a Giacarta in Indonesia: l'8 agosto la sfida contro il Chelsea.