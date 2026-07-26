Stipendi lordi degli allenatori di A, Amorim fuori dal podio: ecco i più pagati

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Prendendo in considerazione lo stipendio lordo, come riporta Transfermarket, Amorim è al quarto posto a 6.5 milioni

Prosegue il percorso di preparazione del Milan verso la nuova stagione guidata da Ruben Amorim. Oltre alle sedute di allenamento, il club continua a investire sul mercato e ha definito l'arrivo di Sankhoun Diawara dal Troyes per circa 2 milioni di euro. Il giovane difensore centrale ha impressionato gli osservatori rossoneri grazie alla sua struttura fisica, alla forza nei contrasti e alle prestazioni offerte nelle 14 presenze collezionate in Ligue 2.

Per quanto riguarda il centrocampo, Luka Modric continuerà a vestire la maglia del Milan. Il fuoriclasse croato resta uno dei leader della squadra, mettendo a disposizione del gruppo tutta la sua esperienza e il suo carisma.

Da oggi i rossoneri saranno impegnati in diverse amichevoli estive per affinare la preparazione e assimilare i principi del nuovo allenatore. Che intanto è al quarto posto della classifica degli allenatori più pagati di A. Prendendo in considerazione lo stipendio lordo, come riporta Transfermarket, Amorim è al quarto posto a 6.5 milioni. Comandano Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti a 9 milioni, poi Max Allegri a 8.3.