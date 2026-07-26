Agostinelli: "Discutere Gimenez è impossibile. Lo vorrei alla Lazio, come Jashari"

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Andrea Agostinelli, ex calciatore della Lazio, si è così espresso a Radiosei sulle voci di Santiago Gimenez, attaccante del Milan, alla Lazio.

Andrea Agostinelli, ex calciatore della Lazio, si è così espresso a Radiosei sulla possibilità che Santiago Gimenez, attaccante messicano del Milan, possa trasferirsi proprio ai biancocelesti di Rino Gattuso: "Quando Gimenez è arrivato al Milan ho pensato fosse l'attaccante giusto. L'avevo visto giocare, mi piaceva molto, ma non si è mai ambientato e non è mai stato decisivo. Accostato alla Lazio, però, mi sembra un lusso. Un'annata negativa ci può stare, perché quando uno è giocatore è giocatore sempre. Gimenez è bravissimo nello smarcarsi in area, fa sempre gol e vede la porta. Pur non essendo molto veloce sa defilarsi sempre dall'avversario, è molto intelligente come giocatore. Discutere Gimenez è impossibile anche se quest'anno è andato male. Sarebbe un bell'acquisto".

Consiglia anche Jashari

Agostinelli, inoltre, ha puntato il mirino anche su un altro calciatore del Milan, consigliandolo all'allenatore della Lazio Gattuso come nuovo innesto per rinforzare il centrocampo della formazione biancoceleste, impoveritosi negli ultimi anni con le tante cessioni di giocatori importanti, come l'ultima a gennaio di Matteo Guendouzi, passato al Fenerbahce: "Mi piacerebbe anche Jashari. Quest'anno mi ha un po' deluso pur avendo giocato poco, ma è un talento da far paura, una mezzala di quelle giuste. Parliamo però di livelli troppo importanti per questa Lazio", ha concluso.