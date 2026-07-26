TOP NEWS del 25 luglio: amichevole col Celtic, i protagonisti. Il comunicato del Fener
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, venerdì 24 luglio 2026:
Nota del Fenerbahçe: “100 milioni per Leao: falso. Siamo concentrati sulla Champions”
LIVE MN - Amichevole, Celtic-Milan (2-2): fine. Camarda e Chukwu rimettono in piedi il Milan
Celtic-Milan 2-2, le pagelle. Chukwu elettrico, Camarda letale: 7. Pavlovic ancora in vacanza: 4,5
Amorim a Sky: "Camarda rimane con noi. Gila? Penso si riprenderà presto"
MN - Infortunio Gila, le condizioni dello spagnolo: domani gli esami
Camarda a Sky: "Lavoro al massimo per i colori che amo: ogni volta che gioco do tutta la mia vita"
Chukwueze esterno di centrocampo, buona la prima. Ma ci sarà tanto su cui lavorare
Affare Leao, la prossima settimana il Fenerbahce è atteso in Italia
Celtic-Milan il vero test per il calciomercato che verrà: ecco perché
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