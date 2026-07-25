Primo Piano LIVE MN - Amichevole, Celtic-Milan (2-0): intervallo. Milan imballato e poco lucido

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FINE PRIMO TEMPO, CELTIC-MILAN 2-0.

45' Break del Milan, Loftus si appoggia a Comotto che prova il destro: tiro strozzato che si spegne sul fondo

44' McCowan va forte sul palo di Torriani che risponde presente non facendosi sorprendere

43' Milan preso in contropiede dal Celtic, Ricci costretto a fare fallo su Duran al limite dell'area

41' Un po' di campo per i rossoneri ma Kostic sbaglia il suggerimento per Ossola. Sul prosieguo dell'azione cross per Loftus sul secondo palo che stoppa male e viene chiuso in corner

38' Cross forte e teso in mezzo di Athekame che viene spazzato via senza complimenti

36' Il Milan torna a pressare e guadagna una rimessa laterale

30' Cross insidioso di Tounekti che viene mandato in corner da Torriani

28' GOL CELTIC. Altro erroraccio, altro retropassaggio sbagliato. Ricci manda in porta Duran che anticipa il passaggio corto e appoggia per Forrest che insacca

24' Altro errore in uscita del Milan che perde palla ma poi in qualche modo si salva

21' Bel pallone dentro di Athekame per Kostic che spalle alla porta, dal limite dell'area, non riesce a girarsi

19' Fino al gol il Milan aveva provato a fare la partita e riaggredire alto il Celtic. Dopo lo svantaggio i ritmi sono calati ulteriormente

13' Altro rischio con la costruzione dal basso con Torriani che rischia nuovamente con Duran ma questa volta Tomori spazza

11' GOL CELTIC. Clamoroso errore di Pavlovic che sbaglia la misura del retropassaggio a Torriani, fornendo un assist a Duran che ha vita facile nel depositare in rete...

8' Prova a sfondare il Milan dalla sinistra con un cross di Bartesaghi che viene respinto

4' I ritmi "estivi" dell'avvio vengono spezzati da un fallo di Pavlovic sulla trequarti

1' Si comincia a Celtic Park!

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- L'arbitro è lo scozzese Nick Walsh, coadiuvato dai connazionali McFarlane e Connor. Il IV uomo è Nicolson

- Le formazioni ufficiali della sfida:

CELTIC (4-3-3): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Murray, Tierney; McGregor, Engels, McCowan; Forrest, Duran, Tounekti. A disp.: Doohan, Gill, Scales, Balikwisha, Osmand, Oxlade-Chamberlain, Bernardo, McArdle, Montgomery, Hatton, Hatate, Turley, Ralston. All. O'Neill

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ossola; Kostic. A disp.: Pittarella, Bouyer, Odogu, Gila, Vladimirov, F. Terracciano, Fofana, Musah, Vos, Cissè, Guernier, Borsani, Chukwueze, Camarda. All. Amorim

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Amiche e amici di MilanNews.it, ci siamo! Il pallone torna a rotolare per il Milan. Prima amichevole estiva per i rossoneri del nuovo tecnico Ruben Amorim, oggi ospiti dei Campioni di Scozia del Celtic a Glasgow. Un primo test in cui non conta niente il risultato ma piuttosto mettere minuti nelle gambe e iniziare a vedere qualcosa di quanto provato in queste due settimane di allenamento a Milanello dal punto di vista tattico. Per non perderti nemmeno un'azione della sfida tra Celtic e Milan, segui il live testuale di MilanNews.it!