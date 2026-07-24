MN - Milan in partenza per Glasgow: il video. Convocati: fuori Nkunku!
Dieci giorni esatti di lavoro a Milanello, ora la partenza per l'estero: il Milan sta, in questi minuti, prendendo il volo da Milano Malpensa Prime alla volta di Glasgow, dove domani alle ore 16:00 (diretta su Dazn, Sky e in live web testuale su MilanNews.i) affronterà in amichevole il Celtic.
Celtic-Milan, i convocati
I convocati di Ruben Amorim per Celtic-Milan sono i seguenti: Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A., Comotto, Fofana, Gabbia, Gila, Guernier, Karaca, Kostić, Loftus-Cheek, Musah, Odogu, Ossola, Pavlović, Pittarella, Ricci, Terracciano F., Tomori, Torriani, Yahya Idrissi, Vladimirov, Vos, Borsani.
Assenti, dunque, oltre ai calciatori in vacanza post Mondiali, Pervis Estupiñan, rientrato oggi a Milanello, Pietro Terracciano (contusione all'anca) e Christopher Nkunku, out per un risentimento muscolare provocato da una contusione; si tratta, comunque, di un riposo precauzionale per entrambi.
LA PARTENZA DEL MILAN PER GLASGOW
Si riportano di seguito le immagini della partenza del gruppo squadra rossonero, capeggiato da Ruben Amorim:
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