Primo Piano Sankhoun Diawara, alla scoperta della promessa francese che crescerà accanto a Pavlovic

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Un focus sul nuovo centrale del Milan arrivato dal Troyes. Mancino, forte fisicamente e con già esperienza in Prima Squadra

Il mercato rossonero prosegue con novità e aggiornamenti. E' di pochissime ore fa la notizia che vede Milan e Troyes uniti da una trattativa, ormai conclusa per un giovane difensore centrale classe 2006. Il nome è quello di Sankhoun Diawara e questo è un primo focus sul nuovo rinforzo di Amorim.

STORIA E CARATTERISTICHE TECNICHE

Centrale di difesa francese, giovanissimo ma con ampi margini di miglioramento. Dimenticatevi Odogu, che con tutto il rispetto aveva con sè meno esperienza e presenze ufficiali rispetto a Diawara. Infatti, nella passata stagione il francese è stato inserito in prima squadra con il Troyes, nella seconda parte di stagione quando da fine gennaio in poi ha totalizzato quasi 20 presenze tra Ligue 2 e coppa nazionale, alle quali si aggiungono anche un goal in coppa e un assist in campionato nella vittoria contro il Pau giocando da terzino sinistro. Grande duttilità, corsa e forza fisica si aggiungono al suo bagaglio tecnico. Certamente il passo in prima squadra al Milan rispetto alla Serie B francese sarà difficile e per nulla scontato, ma la personalità al ragazzo non manca. Su di lui c'erano diversi club di Premier League, ma il fascino per la sfida con questo nuovo Milan ha avuto la meglio. Un'altra curiosità: da marzo a maggio ha giocato ben due mesi senza mai uscire dal campo: 9 partite, tutte da titolare e sempre senza mai essere sostituito. In nazionale francese inoltre ha fatto tutta la trafila con le Under francesi fino all'U19.

PRONTO PER LA PRIMA SQUADRA?

L'idea iniziale infatti era quella di prenderlo e inserirlo nel Milan Futuro, vista anche la stima di mister Navarro, per farlo quindi crescere gradualmente. Nelle ultime ore però, la situazione avrebbe preso una piega diversa, con la seria ipotesi di mettere Diawara subito in prima squadra come alternativa al centrale serbo Pavlovic. Le caratteristiche sono simili: piede sinistro e bravo in fase d'impostazione, nel corso della stagione potrebbe avere spazio nelle rotazioni dell'allenatore portoghese. Dopo Mario Gila quindi, il Milan porterà con sè un nuovo difensore di prospettiva.