Primo Piano UFFICIALE: Luka Modric rinnova con il Milan fino al 30 giugno 2027

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È ufficiale il rinnovo di Luka Modric con il Milan! Il croato sarà rossonero per un'altra stagione e manda un messaggio forte ai tifosi

AC Milan comunica che Luka Modrić ha firmato un contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027.

Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi.

Luka Modrić continuerà a indossare la maglia rossonera numero 14.

IL MESSAGGIO DI MODRIC AI TIFOSI

"Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto e amato sin dal primo giorno. Dopo un’annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Ci aspettano una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e che mi motiva. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l’ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, Forza Milan sempre!”.