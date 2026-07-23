Calciomercato Sabuncuoglu: "Leao proposto al Fenerbahce: il Milan chiede 50 milioni con obbligo. Gardi autorizzato a trattare"

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Yagız Sabuncuoglu, giornalista ed esperto di mercato turco, si è così espresso a KafaSports sul possibile approdo di Leao in Turchia.

Yagız Sabuncuoglu, giornalista ed esperto di mercato turco, si è così espresso a KafaSports sul possibile approdo di Leao in Turchia: "Rafael Leao è stato proposto al Fenerbahçe dal suo club. Se il giocatore decidesse definitivamente di venire in Turchia, anche il Fenerbahçe potrebbe entrare in quest'equazione. Anche il Galatasaray si è informato sulle condizioni del giocatore. Per Leao la richiesta del Milan è di circa circa 50 mln per il cartellino. Il Milan è favorevole anche a offerte con acquisto obbligatorio, tipo 5 milioni di prestito più 45 milioni di obbligo di riscatto.

George Gardi (agente, ndr) ha ricevuto l'autorizzazione dal Milan per negoziare un accordo con Fenerbahçe e Galatasaray. Leao è stato proposto al Fenerbahçe. Se dovesse aprire alla Turchia, anche il Fenerbahçe potrebbe entrare in gioco per lui".

Leao atteso in tournée

Dopo la fine del campionato e durante il Mondiale, Rafael Leao ha ribadito in più intervista la sua volontà di lasciare il Milan per provare una nuova esperienza in carriera, puntando alla Premier League e alla Liga. Ad oggi, però, mancano gli acquirenti concretamente interessati, se non con la già citata Turchia, con il portoghese che il prossimo 29 luglio si presenterà regolarmente in tournée con la squadra di Ruben Amorim, a patto che non ci siano accelerazioni improvvise sul mercato.