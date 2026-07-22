MN - Gonçalo Ramos-Milan, al PSG anche 5 milioni di bonus: 75+5 la cifra ufficiale
MilanNews.it
Il Milan ha pagato Goncalo Ramos al PSG 75 milioni di euro più 5 di bonus.
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, già nei giorni seguenti all'ufficialità, l'operazione Gonçalo Ramos al Milan costerà 75 milioni di euro di base fissa più 5 milioni di euro da dare al PSG. Un totale che arriva a toccare gli 80 milioni, cifra record per il club rossonero.
L'attaccante portoghese il giorno del Raduno a Milanello si è presentato a sorpresa nel centro sportivo di Carnago dove i suoi compagni sarebbero scesi in campo da lì a poco per il primo allenamento stagionale guidato da Amorim. Attualmente il classe 2001 si trova, come da programma, in vacanza e il giorno del rientro stabilito per iniziare ufficialmente la sua avventura in rossonero sul campo da calcio è il 29 luglio a Perth, in Australia.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Guidi sottolinea: "Per arrivare a Karetsas, è naturale che il Milan debba anche lavorare sulle cessioni"
Bianchin: "Leao mercoledì è atteso dal Milan in tournée in Australia. Più tardi sarà in Indonesia con la squadra"
Pippo, che emozione. Era sufficiente leggere il Vangelo secondo San Matteo. Come Magellano e Vasco da Gamadi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 I turchi pronti a riempirlo d'oro. Tuttosport: "Dal Galatasaray 40 milioni a Leao ma il portoghese punta la Premier"
3 Ramazzotti: "La fascia di capitano del Milan, nei programmi di Cardinale e di Amorim, non deve cambiare proprietario"
Primo Piano
Primo PianoMN - Gila: "È vero che Allegri mi voleva. Amorim mi ha convinto e sono contento che faccia un gioco moderno"
Antonio VitielloPrimo PianoEcco la prova più difficile. Amorim già sorpreso positivamente da un giocatore. Mercato Milan: Modric resta, su Karestas
Luca SerafiniIl linciaggio di Adani. Cardinale, servirebbe “cedere” Ibra. Ripartire da Maignan e Rabiot
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com