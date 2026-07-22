MN - Gonçalo Ramos-Milan, al PSG anche 5 milioni di bonus: 75+5 la cifra ufficiale

MN - Gonçalo Ramos-Milan, al PSG anche 5 milioni di bonus: 75+5 la cifra ufficialeMilanNews.it
Oggi alle 20:12Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Il Milan ha pagato Goncalo Ramos al PSG 75 milioni di euro più 5 di bonus.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, già nei giorni seguenti all'ufficialità, l'operazione Gonçalo Ramos al Milan costerà 75 milioni di euro di base fissa più 5 milioni di euro da dare al PSG. Un totale che arriva a toccare gli 80 milioni, cifra record per il club rossonero.

L'attaccante portoghese il giorno del Raduno a Milanello si è presentato a sorpresa nel centro sportivo di Carnago dove i suoi compagni sarebbero scesi in campo da lì a poco per il primo allenamento stagionale guidato da Amorim. Attualmente il classe 2001 si trova, come da programma, in vacanza e il giorno del rientro stabilito per iniziare ufficialmente la sua avventura in rossonero sul campo da calcio è il 29 luglio a Perth, in Australia.