Nella buona e nella cattiva sorte: la storia tra Modric e il Milan continua

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Luka Modric rimane al Milan: il croato rinnoverà con il club rossonero per un'altra stagione, nonostante l'età e l'Europa League

Ci sono storie d'amore che sono talmente forti che alcune volte si fatica a comprenderle: quella tra Luka Modric e il Milan è una di queste. Nonostante sia ufficialmente inizato solo un anno fa, il rapporto tra il fuoriclasse croato e i colori rossoneri affonda le sue radici negli anni dell'infanzia del centrocampista, innamorato del Diavolo e dei suoi campioni. Ed è su questo amore che è stata poggiata la base su cui poter trovare l'accordo anche per un'altra stagione insieme, nonostante tutti i segnali del finale di stagione scorso indicassero altro. Eppure, anche in questo caso, come nelle migliori storie d'amore, Modric e il Milan continueranno a lottare nella buona e nella cattiva sorte.

MODRIC E MILAN: NELLA BUONA E NELLA CATTIVA SORTE

Quanto era facile elogiare il Milan, spellarsi le mani per Luka Modric e immaginare un futuro ancora insieme in Champions League nella scorsa stagione da fine agosto fino al principio della Primavera? Facilissimo. Normale che fosse così: le cose sul campo andavano benissimo, il Milan era secondo e aveva la qualificazione per l'Europa che conta in ghiaccio. Poi c'è stato il tracollo verticale rossonero: Modric con lo zigomo fratturato è potuto rientrare solo nell'ultima giornata, precorrendo i tempi, con l'ultimo Mondiale della carriera alle porte e con la mascherina in volto. Il suo sforzo è stato vano: Diavolo fuori dalla Champions e fallimento del progetto sportivo di Allegri, Furlani e Tare. In altre parole: è arrivata la cattiva sorte. E nei giorni successivi alla fine della stagione, poco faceva presagire a un proseguimento delle nozze tra rossoneri e croato: rivoluzione totale in panchina, in dirigenza, sul mercato. Tanta confusione anche per Luka che si è concentrato sul Mondiale e che col tempo, rassicurato anche da un paio di telefonate di Ruben Amorim, ha messo al primo posto quell'amore per il Milan che gli faceva battere il cuore da bambino. Ha voluto garanzie sul progetto, perché l'amore è irrazionale ma non dura senza un po' di testa, ma poi ha accettato: non importa se non c'è la Champions e se a settembre saranno 41 anni.

MODRIC RINNOVERÀ CON IL MILAN PER UN ANNO

Ormai da diversi giorni si sapeva che la storia tra Modric e il Milan sarebbe continuata, ieri però è arrivata la conferma definitiva a cui seguirà l'ufficialità nelle prossime ore. Il fuoriclasse croato rimarrà in rossonero per un altro anno. Si firmerà il rinnovo e poi Modric raggiungerà la squadra per la tournée che si svolgerà in Australia, a Perth. Modric sarà una pedina cruciale in campo e fuori, specialmente quest'anno che si tornerà a giocare in Europa. Per Amorim sarà un alleato fondamentale sul terreno di gioco, come è stato nell'ultima stagione con Allegri. Ci sarà più rotazione ma l'importante è che ci sia il suo carisma ad aleggiare su Milanello e dintorni: se anche un Milan che punta sui giovani, su calciatori con buoni "dati" e su talenti da far crescere, decide di rinnovare a tutti i costi un campione di 41 anni vuole dire che davvero l'apporto che può dare non è misurabile in nessun modo. Ed è quello che si augurano tutti per questo secondo anno.