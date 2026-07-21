Il 3-4-2-1 di Amorim passa dalle fasce: il Milan dovrà intervenire sul mercato

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Nel nuovo modulo tattico che Ruben Amorim sta portando a Milanello, tanto passa dalle fasce: il Milan dovrà intervenire sul mercato anche lì

Oggi è iniziata ufficialmente la seconda settimana di lavoro a Milanello con Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan. Questa si concluderà con un'amichevole sabato alle 16 a Glasgow contro il Celtic e anticiperà la partenza verso Asia e Pacifico. Si lavora già tanto sul tanto chiacchierato 3-4-2-1 del portoghese, il modulo con cui verosimilmente il Diavolo scenderà in campo quest'anno. In questo schieramento è cruciale l'apporto degli esterni, per questo è bene fare il punto della situazione tra uscite e soprattutto entrate: il Milan dovrà intervenire sul mercato anche in questa posizione.

MILAN, FASCIA DESTRA: ESPERIMENTO CHUKWUEZE?

La fascia destra è sicuramente più affollata di quella sinistra. L'anno scorso, per gran parte della stagione, il titolare nel centrocampo a cinque è stato Alexis Saelemaekers. Sarà da capire dove lo vede meglio Ruben Amorim: esterno di un centrocampo a quattro o trequartista dietro la punta. C'è poi Zachary Athekame sicuramente più portato ad agire da laterale e che nel finale di stagione è andato in crescendo. Le vere variabili, però, risultano essere i due rientranti dal prestito: Yunus Musah, sulla carta, è tagliato esattamente per questo ruolo ed è per tale motivo che il tecnico portoghese lo vorrà vedere all'opera; la sorpresa potrebbe essere Samuel Chukwueze su cui Amorim sembra puntare e che ha provato proprio sulla fascia destra, invece che sulla trequarti come si pensava. Un esperimento che verrà fatto a partire da Glasgow e che potrebbe condizionare il mercato del Milan: se dovese convincere, a destra si potrebbe anche rimanere così.

MILAN, FASCIA SINISTRA: INCOGNITA ESTUPINAN, CRESCITA BARTESAGHI

Per quanto concerne la fascia sinistra, tutto in questa fase ruota attorno al futuro di Pervis Estupinan. Il sudamericano rientrerà il 24 a Milanello e pare dalle ultime indiscrezioni che Amorim lo voglia vedere all'opera prima di stabilirne un'eventuale cessione. Quello che è certo è che l'Aston Villa preme e ha anche già trovato l'accordo con il calciatore. L'unico altro vero esterno a sinistra è Davide Bartesaghi che l'anno scorso è partito benissimo, calando un po' nel finale. Per lui, con il nuovo allenatore, si aprono anche le strade di un possibile ruolo da braccetto di sinistra come fatto specialmente nell'anno con Milan Futuro. Qui la coperta è molto più corta e, soprattutto se partirà Estupinan, servirà necessariamente intervenire sul mercato per un colpo importante, prendendo un giocatore con le caratteristiche richieste da Amorim.