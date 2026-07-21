Il nuovo corso di Ruben Amorim: intensità, mentalità e schemi al centro di tutto

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Dopo una settimana intensa di lavoro a Milanello si può tracciare una prima linea, positiva, del lavoro che sta svolgendo Ruben Amorim

È ancora presto per dire se Ruben Amorim ha - già - conquistato il cuore dei suoi nuovi giocatori, ma una cosa è certa: questa prima settimana di lavoro è piaciuta a tutti. I calciatori sono rimasti piacevolmente da diversi aspetti legati al lavoro del tecnico portoghese, il quale coinvolge tutti sfruttando in modo particolare un elemento: il pallone.

Questa cosa che la sfera rotoli sul campo praticamente sempre, dal riscaldamento in poi, piace molto a chi in questa settimana si è allenato con Ruben Amorim, che ha ufficialmente fatto partire il suo piano di rivoluzione del modo in cui il Milan prima pensa e poi propone il calcio. Tutte novità interessanti, per l'appunto gradite, che hanno portato anche i nuovi a chiedere maggiori informazioni sul modus operandi del tecnico portoghese, che a quanto pare intrigherebbe più di quanto ci si potesse effettivamente immaginare.

LE TRE CHIAVI DEL LAVORO DI RUBEN AMORIM

A differenza di altri colleghi Ruben Amorim non sovraccarica di lavoro i muscoli dei suoi giocatori, ai quali però ha chiesto - e chiederà - qualità ed intensità nell'unica sessione di lavoro giornaliera che ha scandito questa settimana di lavoro. Ma quali sono le tre chiavi del lavoro di Ruben Amorim? Testa sempre accesa: il pallone è sempre protagonista con l'obiettivo di costringere i giocatori a pensare e prendere decisioni in fretta, automatizzando così anche i movimenti. Qualità delle sedute: meglio un allenamento in meno, ma fatto bene, alla massima intensità, piuttosto che due sedute estenuanti che rischiano di sovraccaricare di lavoro i giocatori. Tattica e correzioni: la tattica è la protagonista delle sedute di Ruben Amorim insieme al pallone, dato che il portoghese tende a provare tante situazioni in fase di possesso e non, interrompendo spesso anche il lavoro per impartire delle correzioni con l'obiettivo che tutti capiscano.