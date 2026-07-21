Milan e Modric ancora insieme: firma sul rinnovo atteso in settimana

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Milan e Modric ancora insieme: il croato pronto al rinnovo di contratto con un nuovo ruolo all'interno dello spogliatoio

Luka Modric è sempre più vicino a prolungare la propria avventura con il Milan. Dopo giorni di crescente ottimismo, complici anche le "pressioni" del board rossonero, il centrocampista croato avrebbe deciso di restare per un'altra stagione, con l'obiettivo di riuscire in quello che l'anno scorso ha fallito: riportare il Diavolo in Champions League. La firma sul nuovo contratto annuale potrebbe arrivare già nel corso di questa settimana.

ACCORDO DA 3,5 MILIONI PIÙ BONUS

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Croazia, Modric avrebbe maturato la scelta dopo essere confrontato a lungo con la sua famiglia. L'intesa con il Milan dovrebbe prevedere uno stipendio da circa 3,5 milioni netti più bonus, una cifra sostanzialmente in linea con quella percepita nell'ultima stagione.

L'aspetto economico, però, non sarebbe stato determinante nella scelta del campione croato, convinto soprattutto dal progetto tecnico e dalla volontà di mettersi ancora una volta in gioco ad alti livelli. Dopo la scadenza del contratto il 30 giugno, Modric aveva preferito concentrarsi interamente sul Mondiale con la Croazia, rinviando ogni discorso sul suo futuro solo dopo le vacanze. Ora mancherebbe davvero solo l'ultimo passaggio formale.

AMORIM, CARDINALE E IBRAHIMOVIC DECISIVI

Un ruolo importante nell'opera di convincimento sarebbe stato svolto proprio da Ruben Amorim. Il nuovo allenatore avrebbe contattato più volte Modric per illustrargli il progetto, le idee tattiche e il tipo di utilizzo previsto. Il croato non sarà impiegato con la stessa continuità della scorsa stagione, ma verrà gestito nelle diverse competizioni tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Anche Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic avrebbero spinto in prima persona per la permanenza del centrocampista. A Milanello la possibile conferma è stata accolta con entusiasmo: compagni e dirigenza considerano Modric un punto di riferimento tecnico e umano, sul quale poter fare affidamento in questo nuovo corso targato Ruben Amorim.