Il punto di mercato. Il prossimo Mazraoui?

vedi letture

Situazione di stallo. Apparente. Voglio pensare apparente. In questa delicata fase della campagna rafforzamento 2026, quando le cessioni diventano importanti per alimentare la cassa, non è facile capire quali saranno le future mosse. Ci provo.

DIFESA – Va potenziata soprattutto sul piano della qualità. L’inserimento di Mario Gila ha certamente alzato il livello del reparto, ma non è sufficiente. Se verrà ceduto, come sembra, Tomori, piace a Frank Lampard per il Coventry, a destra abbiamo appunto Gila e De Winter, a sinistra Pavlović e Bartesaghi, che non vedremo forse più nei quattro di centrocampo; al centro del reparto metto, con Gabbia, una grande X. Quattro i candidati.

“LA SUGGESTIONE”. È Antonio Silva, già accostato al Milan nei primi giorni di luglio. Non ho mai creduto che la trattativa fosse chiusa. Il giocatore non ha mai accettato il rinnovo del suo contratto con il Benfica, scadenza 2027. Piace ad Amorim ed ha un costo sostenibile, intorno ai 20 milioni. Il Milan non vuole dare di più.

“IL COSTOSO”. Con Gonçalo Inácio la cifra sale, e di molto. Lo Sporting Lisbona ha una clausola rescissoria di 60 milioni e, in ogni caso, ogni trattativa parte da 40 milioni. Bravo, ma difficile.

“IL POSSIBILE”. Noussair Mazraoui, nazionale marocchino, scuderia Raffaela Pimienta. Nell’ultima partita contro la Francia è stato impiegato come centrale difensivo, ma al Milan piace anche come esterno di sinistra. Grande duttilità, caratura internazionale, Amorim lo conosce bene perché lo ha allenato nel Manchester United. Costo abbordabile, dai 15 ai 20 milioni per il ventottenne nato in Olanda.

“IL SOGNO”. Virgil van Dijk piace molto a Gerry Cardinale, che lo vuole portare al Milan. In questa stagione sarà molto difficile, perché ha un costo molto elevato, ancora intorno ai 30 milioni, con un ingaggio alto. Nella prossima probabilmente sì, perché va in scadenza nel giugno 2027.

CENTROCAMPO

In uscita sono Fofana, Loftus-Cheek, Bondo, con un punto di domanda per Musah. Da seguire, con interesse, le eventuali richieste per Jashari e Ricci. Dipende molto dall’opinione di Amorim, dopo i primi allenamenti. Discorso che vale anche per Christian Comotto. È attesa intanto la risposta di Luka Modrić, che tutti vorrebbero ancora alla guida del reparto. Il giocatore, dalla Turchia, dove è in vacanza, ha informato i compagni di non avere ancora deciso. Fra i cinque centrocampisti più forti del Mondiale, ma anche nella hit parade dei dieci più bravi della manifestazione, Adrien Rabiot deve essere dichiarato presto INCEDIBILE! Quanto ai nuovi acquisti, Ederson costa 45 milioni e oggi appare una possibilità remota. Non sono circolati molti nomi riguardo al reparto, ma attenzione a Dani Ceballos, 29 anni, svincolato dal Real Madrid, che potrebbe essere la novità del mese di agosto.

ATTACCO

Ibrahimović impazzisce per Kerim Alajbegović, ma l’Atalanta sembra avanti nelle trattative. Servirebbe un colpo di mano, ma anche il potenziamento di questo reparto passa attraverso le cessioni di Leão e Giménez. Sul primo lavorerà anche Jorge Mendes, in stretto contatto con Gerry Cardinale. Sembra difficile in Premier League; da capire se il portoghese possa accettare destinazioni più lontane. L’infortunio di Giménez ha certo complicato i piani del Milan, anche perché Francesco Farioli, tecnico del Porto, lo avrebbe voluto a tutti i costi nella sua rosa. Per entrambi non è escluso un prestito oneroso con obbligo di riscatto, a determinate condizioni. Rimane il rebus Pulisic, amatissimo da Gerry Cardinale, che vorrebbe estendere il suo contratto fino al 2030, ma non certo alle cifre richieste dall’americano. Mia opinione personale: se non appare convinto del progetto, meglio cederlo. La punta centrale alternativa a Gonçalo Ramos, che si sposa il 25 luglio, oltre al giovane Kostić, con Camarda intanto già chiesto dalla Sampdoria di Corradi, che lo conosce bene, deve essere assolutamente trovata. In caso di buone cessioni, a livello economico, andrei, senza esitazioni, su Keinan Davis, 28 anni, inglese, oggi all’Udinese. Attaccante dalla grande forza e fisicità, con un costo sostenibile. Potrebbe tornare di moda anche Jean-Philippe Mateta, già vicino al Milan lo scorso gennaio.

Insomma, un Milan da completare con altri quattro o cinque rinforzi. Mancano 48 giorni alla fine del mercato, per buone cessioni e acquisti interessanti. A Gerry Cardinale però non piace il film “I tre giorni del Condor”. Fuor di metafora, il proprietario del Milan sembra preferire acquisti rapidi e incisivi, con un buon anticipo. Gli consigliamo allora il film “Tutto in una notte”. Magari già una delle prossime!!