Milan in ritiro, quando tornano i big a Milanello? Il piano di rientro dei nazionali
Ieri il Milan ha ufficialmente cominciato la stagione con il primo giorno di ritiro (clicca QUI per il nostro racconto di giornata) a ranghi ridotti. Tra infortuni e giocatori in vacanza, o ancora impegnati col Mondiale, il materiale a disposizione di Amorim non è quello definitivo. Il tecnico portoghese, in attesa che tornino i "big", può comunque provare sul campo i vari giovani come Comotto, Ossola, Cissè, Camarda, Guernier e Kostic.
MILAN, I CONVOCATI ATTUALI PER IL RADUNO
PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani
DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori
CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci
ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi
MILAN, QUANDO TORNANO I BIG A MILANELLO?
Sky Sport ha fornito il programma di rientro dei vari calciatori ancora assenti: chi è in vacanza, chi al mondiale, e chi è in vacanza ma infortunato. Vediamo il piano nel dettaglio.
Estupinan - 24 luglio a Milanello
Gimenez, Pulisic - 29 luglio a Milanello perché infortunati
Gonçalo Ramos, Leao - 29 luglio a Perth
De Winter, Jashari, Saelemaekers - 2 agosto a Perth
Maignan, Rabiot - 12 agosto a Milanello
Maignan e Rabiot, che questa sera saranno impegnati nell'attesa Semifinale contro la Spagna, torneranno a metà agosto a prescindere dal risultato odierno perché giocheranno comunque una finale. Che sia quella principale o quella del terzo-quarto posto lo si vedrà, ma comunque il rientro alla base è praticamente a ridosso dell'inizio del campionato, che comincerà con Torino-Milan il 23 agosto alle 20.45.
Gimenez e Pulisic, entrambi usciti acciaccati dal Mondiale, tornano a fine luglio ma non partiranno per la tournée: rimarranno a Milanello per cure e riabilitazione. Il resto dei giocatori si unirà strada facendo in Australia, raggiungendo il gruppo per disputare le varie amichevoli estive in giro per il mondo. E Modric? Il croato è formalmente senza contratto, ma se dovesse rinnovare con il Milan come sembra allora tornerà anche lui negli ultimi giorni di luglio.
MILAN, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE
Celtic-Milan: sabato 25 luglio, Celtic Park - Glasgow
Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth
Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia
Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia
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