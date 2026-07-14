Milan in ritiro, quando tornano i big a Milanello? Il piano di rientro dei nazionali

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Sky Sport fornisce il piano di rientro dei giocatori del Milan impegnati con la nazionale ai Mondiali

Ieri il Milan ha ufficialmente cominciato la stagione con il primo giorno di ritiro (clicca QUI per il nostro racconto di giornata) a ranghi ridotti. Tra infortuni e giocatori in vacanza, o ancora impegnati col Mondiale, il materiale a disposizione di Amorim non è quello definitivo. Il tecnico portoghese, in attesa che tornino i "big", può comunque provare sul campo i vari giovani come Comotto, Ossola, Cissè, Camarda, Guernier e Kostic.

MILAN, I CONVOCATI ATTUALI PER IL RADUNO

PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani

DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori

CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci

ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi

MILAN, QUANDO TORNANO I BIG A MILANELLO?

Sky Sport ha fornito il programma di rientro dei vari calciatori ancora assenti: chi è in vacanza, chi al mondiale, e chi è in vacanza ma infortunato. Vediamo il piano nel dettaglio.

Estupinan - 24 luglio a Milanello

Gimenez, Pulisic - 29 luglio a Milanello perché infortunati

Gonçalo Ramos, Leao - 29 luglio a Perth

De Winter, Jashari, Saelemaekers - 2 agosto a Perth

Maignan, Rabiot - 12 agosto a Milanello

Maignan e Rabiot, che questa sera saranno impegnati nell'attesa Semifinale contro la Spagna, torneranno a metà agosto a prescindere dal risultato odierno perché giocheranno comunque una finale. Che sia quella principale o quella del terzo-quarto posto lo si vedrà, ma comunque il rientro alla base è praticamente a ridosso dell'inizio del campionato, che comincerà con Torino-Milan il 23 agosto alle 20.45.

Gimenez e Pulisic, entrambi usciti acciaccati dal Mondiale, tornano a fine luglio ma non partiranno per la tournée: rimarranno a Milanello per cure e riabilitazione. Il resto dei giocatori si unirà strada facendo in Australia, raggiungendo il gruppo per disputare le varie amichevoli estive in giro per il mondo. E Modric? Il croato è formalmente senza contratto, ma se dovesse rinnovare con il Milan come sembra allora tornerà anche lui negli ultimi giorni di luglio.

MILAN, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE

Celtic-Milan: sabato 25 luglio, Celtic Park - Glasgow

Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth

Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia

Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia