Cardinale in elicottero, la sorpresa di Ramos, il 3-4-2-1 e il primo gol di Kostic: il nuovo Milan di Amorim è partito

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Ieri è iniziata ufficialmente la stagione 26-27 del nuovo Milan di Ruben Amorim con il raduno di Milanello. Presente anche il patron Cardinale

L'assenza del tifo organizzato ha reso certamente un po' meno rumoroso e colorato il raduno di ieri a Milanello, ma il nuovo Milan di Ruben Amorim è comunque partito. Senza i nazionali, erano 26 i convocati del nuovo tecnico rossonero che si sono ritrovati al mattino per la colazione, hanno svolto i test fisici, hanno pranzato insieme e nel tardo pomeriggio hanno svolto il primo allenamento davanti ai tifosi milanisti. La nuova stagione del Diavolo è iniziata anche con la presenza di tutta la dirigenza e soprattutto di Gerry Cardinale che ha confermato ancora una volta la sua voglia di stare vicino alla squadra e ad Amorim.

RADUNO MILAN: L'ARRIVO DI CARDINALE IN ELICOTTERO

Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che il patron rossonero è arrivato in elicottero e il pensiero a Silvio Berlusconi è stato immediato. Nessuna intenzione però di imitare l'ex presidente del Milan, il numero uno di RedBird ha scelto questo mezzo di trasporto per arrivare il prima possibile a Milanello. Cardinale ha ovviamente parlato a lungo con il tecnico portoghese e poi ha pranzato insieme alla squadra: seduto accanto a Matteo Gabbia, sempre più leader del Diavolo, si è poi intrattenuto molto con i più giovani come Francesco Camarda e Christian Comotto e anche con l'ultimo acquisto Mario Gila.

RADUNO MILAN: LA VISITA A SORPRESA DI RAMOS E IL PRIMO ALLENAMENTO

E a proposito dei nuovi acquisti, nel pomeriggio c'è stata la visita a sorpresa di Gonçalo Ramos, il quale è stato accolto dallo stesso Cardinale e da Amorim. L'attaccante, che è ancora in ferie dopo il Mondiale, è stato a Milano per vedere alcuni appartamenti e così ne ha approfittato per fare un giro a Milanello insieme alla moglie prima di ripartire per le vacanze. Il patron milanista ha lasciato poi il Centro Sportivo di Carnago intorno alle 17, poco prima dell'inizio dell'allenamento davanti ai tifosi da cui sono emerse le prime indicazioni del Milan che verrà: intensità, almeno cinque giocatori ad attaccare e il 3-4-2-1 come modulo di riferimento. Il primo gol della nuova stagione lo ha invece segnato Andrej Kostic, 19enne centravanti montenegrino arrivato dal Partinez Belgrado che è stato una delle sorprese più interessanti del raduno del Diavolo.