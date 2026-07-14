Raimondi racconta: “La trattativa con Lotito per Gila l’ha fatta Cardinale, non delega più”
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Raimondi parla della centralità di Cardinale nel Milan.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato il collega di SportMediaset Claudio Raimondi che ha parlato di vari temi, tra i quali la presenza di Gerry Cardinale sempre più frequente. Queste le sue parole.
"Gila ad esempio l'ha voluto fortemente e quindi la trattativa con Lotito, per esempio, l'ha fatta lui, è è stato lui a telefonare a Lotito. Quindi è in prima linea, è l'uomo in questo momento più operativo. Certo, c'è Calvelli, ma non chiama, non delega più, non vuole più delegare, fa tutto lui. Poi si affida anche ad Amorim, cioè Amorim adesso, posso dire che è la cosa più facile, più logica che è mancata negli ultimi tempi, secondo me, cioè a me serve un terzino, un attaccante e un difensore buono? Allora andiamo a prenderli".
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