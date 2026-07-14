Milanello, giorno 2: oggi allenamento della squadra al mattino

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Il Milan continua a lavorare, nel secondo giorno della stagione: allenamento in programma al mattino al centro sportivo di Milanello

Il Milan nella giornata di ieri ha cominciato ufficialmente la sua stagione 2026/2027. Ieri al via il raduno di inizio annata che segna un po' l'inizio di una nuova era rossonera. Quasi per dare un valore a questo nuovo avvio, il proprietario Gerry Cardinale ha deciso di presenziare al Centro Sportivo di Milanello per incontrare il nuovo tecnico Ruben Amorim, come anche la squadra con cui ha mangiato e anche Gonçalo Ramos che si è presentato a sorpresa anche se rimane ancora in ferie.

MILAN, OGGI ALLENAMENTO AL MATTINO

Dopo i test fisici e i primi approcci tra squadra e staff, ieri l'allenamento è iniziato alle ore 18 sul campo esterno di Milanello davanti a un migliaio di tifosi, anche se non quelli della Curva Sud. Oggi si continua con il giorno 2 del raduno con un allenamento in programma al mattino. Da qui a venerdì il programma sarà sempre lo stesso: sessione sul campo al mattino. La prima amichevole è in programma il prossimo 25 luglio contro il Celtic, a Glasgow in Scozia.