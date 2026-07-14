CT Italia, Malagò: "Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante"

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Malagò ammette che Pep Guardiola sarebbe un colpo importante per l'Italia ma illustra anche le criticità dell'operazione

La prima pietra per la ricostruzione del calcio in Italia è stata posta questo sabato: Paolo Maldini ha detto sì alla proposta del presidente federale Giovanni Malagò per diventare il direttore tenico della Nazionale Italiana. L'ex capitano del Milan e degli Azzurri sarà affiancato da un'altra vecchia conoscenza rossonera come Leonardo che agirà come consigliere. Oggi Malagò è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della Partita del Cuore in quel di L'Aquila.

MALAGÒ: NESSUNO DICE CHE GUARDIOLA NON SAREBBE IMPORTANTE

Le parole del presidente FIGC Giovanni Malagò sulla scelta del prossimo CT dell'Italia: "Arriverà il prima possibile, senza fare le cose in un modo sbagliato. O, almeno, come si pensa si possano fare meglio. Ci sono aspetti di condivisione con Maldini e Leonardo, c'è anche una questione di cifre: quando si fanno i contratti ci sono i desideri e le cose reali. Sono sincero: da domani si entra nella fase dell'individuazione e poi si passerà a individuare la persona in concreto. So che per voi è difficile credermi, ma vi prego di farlo. Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante. È poi tutto da vedere che sia la persona o il profilo giusto, così come è da verificare se ci sia compatibilità"