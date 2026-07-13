MN - La vela contro la proprietà e Cardinale è passata oggi a Milanello

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Oggi a Milanello, in occasione del raduno di inizio stagione, non c'era la Curva Sud: è comparsa però la vela contro Cardinale e la proprietà

Nella giornata di oggi carica eventi e di significato al Centro Sportivo di Milanello, in occasione del raduno del Milan di inizio stagione 2026/2027, la nota stonata è stata sicuramente l'assenza della Curva Sud che, in linea con la contestatazione contro Cardinale e la proprietà che sta portando avanti dal termine della scorsa stagione, ha deciso di non presentarsi per il classico primo appuntamento dell'anno. Attorno al campo esterno di Carnago c'erano un migliaio di tifosi, perlopiù famiglie e bambini.

Nonostante questo non è mancata una forma di contestazione che sta girando per Milano in questi giorni: il camioncino-vela che reca scritti messaggi contro la proprietà e contro Gerry Cardinale. Su un lato c'è scritto: "Andate via! Mettete fine a questa agonia". Sull'altro: "Il Milan è dei milanisti". La vela oggi è passata da Milanello dove ha sostato, come si vede dalle foto.