Di Marzio: “Alajbegovic da l’ok all’Atalanta, bergamaschi a lavoro per abbassare il prezzo del cartellino”

Di Marzio: “Alajbegovic da l’ok all’Atalanta, bergamaschi a lavoro per abbassare il prezzo del cartellino”MilanNews.it
Ieri alle 23:56News
di Andrea La Manna
Alajbegovic ha dato l’ok all’Atalanta per il trasferimento.

Durante Calciomercato l'Originale, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parato delle voci che riportano una trattativa entrata nel vivo tra l'Atalanta e il Bayer Leverkusen per il giovane talento bosniaco Alajbegovic

Il giocatore ha dato il benestare ai bergamaschi che adesso l'Atalanta stanno lavorando con il Bayer Leverkusen per abbassare il prezzo del cartellino. In questi giorni c'è stato anche un incontro con il papà del calciatore che la dirigenza nerazzurra vuole regalare al nuovo tecnico Maurizio Sarri per la prossima stagione.