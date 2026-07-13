Di Marzio: “Accordo verbale tra la Fiorentina e Real Madrid per Valdepenas”
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La Fiorentina ha raggiunto un accordo verbale con il Real Madrid per Valdepenas.
Durante la puntata di Calciomercato L'Originale, un classico dell'estate calcistica, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha rivelato che la Fiorentina ha raggiunto un accordo verbale con il Real Madrid per il giovane Valdepenas.
Il 19enne del Real Madrid era stato individuato dalla società rossonera come possibile sostituto del giovane Odogu ma la trattativa tra la squadra toscana e le Merengues è ben avviata e dunque, salvo imprevisti, sarà viola la sua maglietta nella prossima Serie A.
Accordo verbale tra @acffiorentina e @realmadrid per Víctor Valdepeñas @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 13, 2026
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