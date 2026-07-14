Raimondi non ha dubbi: “Cardinale si sta prendendo sempre di più il Milan, sarà sempre più vicino alla squadra”

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Claudio Raimondi commenta la presenza di Cardinale a Milanello nel giorno del raduno.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato il collega di SportMediaset Claudio Raimondi che ha parlato di vari temi, tra i quali la presenza di Gerry Cardinale sempre più frequente. Queste le sue parole.

"Cardinale si sta prendendo sempre di più il Milan e lo fa anche in maniera, come dire, scenografica. È chiaro che tanti hanno ricordato quel paragone di 40 anni fa, quando non era Milanello, ma all'Arena Civica, io credo che non volesse emulare, ma è un segnale per dire adesso ci sono io. Quanti ritiri abbiamo fatto dove la persona più importante degli ultimi tempi era o Furlani o Ibrahimovic. Adesso è proprio vero, sarà sempre più vicino alla squadra"