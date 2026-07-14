Pellegatti sicuro: “Tomori ed Estupinan in uscita, sono tante le uscite che il Milan vuole fare”
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Carlo Pellegatti parla del mercato in uscita del Milan.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato rossonero, concentrandosi su quelle che dovrebbero essere le prossime cessioni alle quali corrisponderanno poi nuove entrate. Queste le sue parole.
"L'impressione è che il Milan debba cedere qualche giocatore, in primis Tomori e magari Estupinian. Quindi questa è la sensazione, posto che dobbiamo trovarne uno al posto di Estupinian. Voi mi direte che se ne trovano qualsiasi, certo, sono d'accordo, però bisogna pagarlo, quindi Estupinian va venduto a una cifra per poi trovarne un altro più bravo di lui, ma oppure come lui e a livello di alternativa. Cominciano a essere tanti i giocatori che il Milan vorrebbe cedere, ma allora dovrebbero essere tanti quelli che entrano".
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