Moretto: “Avviata la trattativa tra Milan e Aston Villa per Estupinian. Il Milan chiede 20 milioni”
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Matteo Moretto parla della trattativa tra l’Aston Villa e il Milan per Estupinian.
Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del calciomercato rossonero in uscita e di Pervis Estupinian. Queste le sue parole
"Tra Aston Villa e Milan ci sono stati i primi contatti quindi è partita ufficialmente la trattativa per Pervis Estupinian. Il Milan ne fa una valutazione intorno ai 20 milioni, l'Aston Villa vuole pagarlo qualcosa meno. Estupinian sarebbe un colpo che soddisfacerebbe molto Unai Emery perché lo ha già allenato al Villareal, quindi occhio a questa pista che si può scaldare".
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