Milan attento! Prima offerta dell’Atalanta per Alajbegovic

Milan attento! Prima offerta dell’Atalanta per Alajbegovic
Oggi alle 22:38Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Fabrizio Romano rivela che l’Atalanta ha fatto la prima offerta per Alajbegovic.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, in questi minuti l'Atalanta è pronta per inviare la prima offerta ufficiale per il gioiello bosniaco Kerim Alajbegovic. Ci sono più club in corsa e il Bayer Leverkusen si aspetta altre offerte, ma l’Atalanta è all’assalto e ci prova davvero.

Il gioiellino classe 2007, che sta facendo impazzire mezza Europa, rientra anche nella lista del Milan e soprattutto di Cardinale e Amorim. La concorrenza è però molto forte e il Milan in questo momento, almeno a quanto è pubblicamente noto, non ha inviato alcuna offerta ufficiale.