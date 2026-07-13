Milan attento! Prima offerta dell’Atalanta per Alajbegovic
Fabrizio Romano rivela che l’Atalanta ha fatto la prima offerta per Alajbegovic.
Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, in questi minuti l'Atalanta è pronta per inviare la prima offerta ufficiale per il gioiello bosniaco Kerim Alajbegovic. Ci sono più club in corsa e il Bayer Leverkusen si aspetta altre offerte, ma l’Atalanta è all’assalto e ci prova davvero.
Il gioiellino classe 2007, che sta facendo impazzire mezza Europa, rientra anche nella lista del Milan e soprattutto di Cardinale e Amorim. La concorrenza è però molto forte e il Milan in questo momento, almeno a quanto è pubblicamente noto, non ha inviato alcuna offerta ufficiale.
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