Agresti rassicura: "L'intenzione di Cardinale è di liberarsi di altri calciatori, non di Rabiot e Maignan"
Stefano Agresti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Radio Radio sul futuro al Milan di Maignan e Rabiot: "Sono giocatori importanti. Maignan è uno dei migliori portieri al mondo, Rabiot è un giocatore di grande levatura e di grande status a livello internazionale. Fondamentale che rimangano entrambi. Altrimenti andrebbero sostituiti e non ne trovi di cosi forti in giro per il mondo a prezzi anche abbastanza accessibili. Da quello che mi risulta, Cardinale è intenzionato a tenerli entrambi e non mi aspetto scossoni da questo punto di vista.
Anche perché, avendo contratti blindati, servirebbero offerte grosse per lasciarli partire. Cardinale vorrebbe confermare tutti i calciatori importanti che l’anno scorso hanno dato un contributo notevole al Milan. Credo e spero per il bene del Milan che restino. L'intenzione di Cardinale è di liberarsi di altri calciatori, non di Rabiot e Maignan".
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