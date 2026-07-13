Calciomercato MN - Gonçalo Ramos a sorpresa a Milanello. Cardinale e Amorim accolgono il portoghese

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A sorpresa Gonçalo Ramos si è presentato a Milanello nonostante non sia ancora convocato per il ritiro. Grande accoglienza di Cardinale e Amorim

Carramba che sorpresa! Gonçalo Ramos, oggi a Milano con la famiglia per prendere confidenza con la città e iniziare a svolgere le prime formalità, ha prima fatto visita a Casa Milan, posando anche con la sua nuova maglia rossonera numero 9, e pochi istanti fa è arrivato a Milanello, dove la squadra è presente per il primo giorno di ritiro della stagione 2026/27.

SORPRESA, A MILANELLO ARRIVA GONÇALO RAMOS

Il portoghese è stato accolto con grande calore da Gerry Cardinale e da Ruben Amorim. Immagini che sottolineano l'importanza del colpo messo a segno dal nuovo Milan: circa 74 milioni di euro per l'attaccante che arriva dal PSG e grande accoglienza da parte del numero uno di RedBird e dell'allenatore che l'hanno fortemente voluto. La fiducia in Gonçalo Ramos è massima, e non lo dimostra soltanto l'ingente investimento effettuato: Cardinale e Amorim confermano come sia assolutamente centrale nel nuovo progetto rossonero.

Bel gesto del nuovo numero 9 del Milan: non è stato convocato per il raduno - ha ancora diversi giorni di vacanza vista la partecipazione al Mondiale - ma ha comunque voluto recarsi presso il centro sportivo di Carnago per salutare i nuovi compagni, l'allenatore e tuttlo staff di Milanello.