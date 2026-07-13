News Milan, lavori in corso per la fascia destra: contatti per Doué, Amorim segue anche Mazraoui

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Il Milan sta valutando di prendere un nuovo esterno destro. Ritorno di fiamma per Doué dello Strasburgo, in corsa anche Mazraoui dello United

Nonostante in rosa ci sia già due esterni destri, vale a dire Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame, il Milan sta pensando di inserire in rosa un nuovo giocatore in quella zona di campo perchè Ruben Amorim ha dichiarato durante la sua conferenza stampa di presentazione di voler provare il belga anche a sinistra. E se così fosse allora servirebbe un nuovo innesto che possa fare il titolare a destra.

MILAN, RITORNO DI FIAMMA PER DOUÉ

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che i nomi che sta valutando sono diversi, tra cui anche quello di Guela Douè, giocatore dello Strasburgo che i rossoneri hanno già seguito a lungo un anno fa, ma l'affare non andò in porto perchè la richiesta dei francesi era troppo alta e così alla fine il Diavolo virò su Athekame. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti con il suo entourage perchè l'esterno piace ancora molto in via Aldo Rossi e dunque il suo nome è tornato di moda a Casa Milan.

MILAN, AMORIM SEGUE ANCHE MAZRAOUI

Un altro profilo che viene seguito con attenzione è quello di Noussair Mazraoui, 28enne nazionale marocchino del Manchester United che Amorim conosce bene visto che lo ha allenato durante la sua esperienza sulla panchina dei Red Devils. Il tecnico portoghese apprezza molto la sua duttilità visto che lo ha utilizzato non solo da esterno, ma anche da braccetto nella sua difesa a tre. Per ora si tratta solo di un apprezzamento, ma chissà che in futuro non possa diventare qualcosa di concreto, sfruttando anche l'ottimo rapporto che il Milan ha la sua agente Rafaela Pimenta.