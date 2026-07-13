Pellegatti amaro: “L’infortunio di Gimenez complica i piani del Milan, difficile ora venderlo”
Carlo Pellegatti parla della cessione di Gimenez.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della cessione di Santi Gimenez. Queste le sue parole.
"Su Gimenez, 35 milioni sembrava un buon acquisto, sembrava un grande acquisto. Nel gennaio del 2024 quando è arrivato, invece, non solo non ha dato praticamente nulla, ma non c'è nemmeno la possibilità concreta di venderlo in fretta. Quest'ultimo infortunio alla caviglia fa sì che non possa essere a disposizione fino a fine agosto. Quindi questo comporta un problema anche per la squadra che lo potrebbe acquistare e al Milan che lo deve cedere. Giunti a questo punto io un bel un bel prestito con obbligo di riscatto tanto soldi da Gimenez difficilmente li porti a casa adesso.
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