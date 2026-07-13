Maldini dt dell'Italia con Leonardo, Bergomi: "Mi sembra la scelta migliore. Malagò ce l'ha fatta"
Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, l'ex calciatore Giuseppe Bergomi ha parlato di Paolo Maldini, eletto pochi giorni fa a direttore tecnico della Nazionale:
"Maldini è stato il giocatore italiano più forte con cui ho giocato. Ha avuto esperienze da dirigente, ha fatto 1000 presenze tra Milan e Nazionale. E quindi ha saputo vincere con il Milan e quindi è un ruolo che in Federazione non c'è mai stato no? Quello di direttore tecnico, e la scelta intelligente è di farsi accompagnare da un'altra persona. Non sapevo di Leonardo, ma sappiamo le qualità anche di Leo e quindi possono suddividere le competenze tecniche perché avranno un grande lavoro da fare. Sicuramente, perché Club Italia, la filiera di tutte le nazionali minori che dico la verità è il campo dove conosco meglio perché conosco gli allenatori, conosco chi è il responsabile, so come stanno lavorando e stanno lavorando bene. E quindi secondo me ce l'ha fatta Malagoò poi a convincere Paolo Maldini che si è portato dietro Leonardo, mi sembra la scelta migliore".
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