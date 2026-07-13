Maldini dt dell'Italia con Leonardo, Bergomi: "Mi sembra la scelta migliore. Malagò ce l'ha fatta"

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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24 Giuseppe Bergomi ha commentato la scelta di Malagò di ripartire da Paolo Maldini

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, l'ex calciatore Giuseppe Bergomi ha parlato di Paolo Maldini, eletto pochi giorni fa a direttore tecnico della Nazionale:

"Maldini è stato il giocatore italiano più forte con cui ho giocato. Ha avuto esperienze da dirigente, ha fatto 1000 presenze tra Milan e Nazionale. E quindi ha saputo vincere con il Milan e quindi è un ruolo che in Federazione non c'è mai stato no? Quello di direttore tecnico, e la scelta intelligente è di farsi accompagnare da un'altra persona. Non sapevo di Leonardo, ma sappiamo le qualità anche di Leo e quindi possono suddividere le competenze tecniche perché avranno un grande lavoro da fare. Sicuramente, perché Club Italia, la filiera di tutte le nazionali minori che dico la verità è il campo dove conosco meglio perché conosco gli allenatori, conosco chi è il responsabile, so come stanno lavorando e stanno lavorando bene. E quindi secondo me ce l'ha fatta Malagoò poi a convincere Paolo Maldini che si è portato dietro Leonardo, mi sembra la scelta migliore".