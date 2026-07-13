Gonçalo Ramos attaccante sottovalutato: la media gol in Nazionale è da Top Player

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Un breve focus sui gol e numeri di Gonçalo Ramos in Nazionale. L'attaccante del Milan vestirà la maglia numero nove e sarà al centro del progetto rossonero

Gonçalo Ramos è pronto silenziosamente a prendersi l'attacco del Milan. L'operazione col PSG, sicuramente molto onerosa visto il prezzo del cartellino (leggi qui) non può essere un alibi per la carriera di un ragazzo che ha sempre fatto bene giocando poco. Lo ha fatto con la maglia del Paris ma anche con Nazionale con il suo Portogallo, eliminato ai quarti di finale dalla Spagna qualche giorno fa. La media gol del pistolero con la nazionale lusitana è impressionante.

RAMOS SOTTOVALUTATO

Infatti, grazie al gol, l'ultimo del Portogallo ai mondiali americani 2026 contro la Croazia, Gonçalo Ramos è salito a 4 reti tra i Mondiali 2022 e 2026. Gli altri li aveva segnati nell'ottavo di finale in Qatar contro la Svizzera: nel 6-1 finale Ramos aveva segnato 3 gol e fornito 1 assist. Inoltte, In tutto il nuovo attaccante del Milan ha giocato 187 minuti ai Mondiali in 6 presenze (solo due da titolare): ha una partecipazione al gol ogni 37,4 minuti.