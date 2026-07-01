Primo Piano Van Dijk-Milan, il sogno che profuma di grandezza: non solo un difensore, ma un manifesto

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Van Dijk è un sogno che profuma di grandezza per un Milan che, prima di un difensore, andrebbe a prendersi un manifesto

Ci sono nomi che, da soli, cambiano il rumore e gli umori di un'intera sessione si calciomercato. Virgil van Dijk è sicuramente uno di questi. Completamente a sorpresa l'olandese sarebbe il sogno dell'estate del Milan, ma al momento il capitano del Liverpool rappresenterebbe più una suggestione che un'operazione, concreta, eventualmente da capogiro. La Gazzetta dello Sport ha parlato di idea arrivata sul tavolo di Gerry Cardinale da Zlatan Ibrahimovic, mentre dall'Inghilterra filtrano sensazioni decisamente più fredde sulla possibilità che i Reds possano privarsi di un - altro - leader. Ma anche il semplice fatto che il Milan possa guardare a un profilo del genere racconta molto.

IL MODRIC DELLA DIFESA: GUIDA, ESEMPIO E MENTALITÀ

Van Dijk, più ancora che per il valore tecnico, indiscutibile, sarebbe un innesto enorme per tutto cio che porterebbe con sé. Leadership, autorevolezza, presenza, abitudine a giocare e vincere ai massimi livelli. In una retroguardia, come quella rossonera, che negli ultim anni ha spesso alternato buone individualità a momenti di fragilità collettiva, l'olandese rappresenterebbe quello che Modric ha rappresentato in mediana: una guida quotidiana.

Quindi non un "semplice" titolare, ma un riferimento, il giocatore che alza la voce quando serve, che accorcia le distanze tra talento e mentalità, che insegna ai più giovani come si affrontano certe partite, quello che lui in partita ha spesso e volentieri vinto. Il Milan non ha bisogno soltanto di centimetri, contrasti e uscite palla al piede, ma di personalità, di qualcuno che, entrando nello spoglaitoio, sposti il livello di ambizione ed attenzione.

UN MESSAGGIO AL MILAN E AGLI ALTRI

Un'operazione van Dijk sarebbe anche un messaggio politico, sporitvo ed emotivo. Al Milan stesso, prima che agli avversari, perché potrebbe rappresentare quel segnale che i tifosi stanno cercando, e pretendono, da tempo. Certo, oggi resta un sogno. Costi, ingaggio, volontà del Liverpool e desideri del giocatori - ad oggi ignoti - rendono tutto complicato, però alcuni sogni servono anche a indicare una direzione. E se il Milan vuole davvero tornare grande, deve ricominciare anche da questo: cercare leader, non solo calciatori. E sotto questo punto di vinta van Dijk sarebbe esattamente questo, un difensore sì, ma soprattutto una dichiarazione d'intenti.

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