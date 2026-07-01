Fabrizio Romano: "Se non ci saranno rilanci del Milan o di altri club in queste ore, Liberali va da Fabregas"
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Fabrizio Romano, tramite il suo canale Whatsapp, fornisce un aggiornamento sulla vicenda Liberali, conteso da Como e Milan. La società lariana è intenzionata a chiudere, ma non parteciperà ad aste o rilanci:
"Aggiornamento Mattia Liberali: la call con il Milan c’è stata, ma il Como insiste ancora e vuole chiudere. Il Como ha confermato l’intenzione di pagare la clausola come rivelato ieri: se non ci saranno rilanci del Milan o di altri club in queste ore, Liberali va da Fabregas".
In mattinata c'è stato un incontro con il Milan e Cardinale, nelle prossime ore arriverà la decisione del giocatore e del suo entourage.
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