Gonçalo, prezzo da super bomber. Tante domande, a oggi senza risposta...

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Goncalo Ramos è l'attaccante che al Milan serviva da tanti, troppi anni? Difficile oggi rispondere a questa domanda. Ma l'esito del quesito, che darà il campo, ci dirà molto delle possibilità della squadra nella prossima stagione. È un giocatore che a 25 anni appena compiuti ha davanti a sé del potenziale ancora inespresso, ovviamente anche a livello di consapevolezza ed esperienza. La certezza sulla bontà dell'operazione, però, non ce la può avere nessuno.

Sorprendono le cifre: 70/80 milioni di euro sono obiettivamente troppi. Con un prezzo del genere di solito si prendono i crack assoluti. Goncalo lo è? Se la dirigenza rossonera avrà avuto ragione anche sulla spesa, allora finalmente il Milan avrà l'attaccante che ti fa partire per 1-0 quasi tutte le partite, come Lautaro Martinez nell'Inter. I numeri al PSG non sono esaltanti, ma ha giocato poco in una squadra che con contemplava il 9 puro. Una rete ogni 142 minuti è un'ottima media gol: riuscisse a riproporla anche in rossonero, allora porterebbe un fatturato realizzativo di alto livello.

Proprio l'arrivo dai parigini può essere un fattore positivo. Come diceva un vecchio allenatore del Milan, quando ti alleni in un gruppo di alto livello, con giocatori fortissimi, ti migliori anche se non giochi con continuità. Se da un lato il prezzo può rappresentare una pressione negativa, dall'altra 'scendere' dal PSG al Milan dovrebbe aiutarlo anche a livello psicologico. È chiaro che passare oggi in rossonero riduca concorrenza e difficoltà. Sorge spontanea una domanda: perchè parte di questa cifra non è stata spesa a gennaio? Oggi ci sarebbe la Champions al posto dell'Europa League.

Altra riflessione: se ci sono 70/80 milioni per la punta, allora è lecito aspettarsi una campagna acquisti di spessore anche negli atri reparti? Nella prima riunione 'carbonara' con alcuni giornalisti eletti, Cardinale spiegando il format fece capire che le risorse andavano impiegate in maniera omogenea e intelligente. Contestò ad esempio la gestione da parte di Tare, che destinò la stragrande maggioranza dei soldi per Jashari e Nkunku. Se tanto mi dà tanto, dunque, dovrebbero esserci risorse anche per altri colpi importanti, almeno dal punto di vista economico.

Personalmente non è l'operazione Goncalo Ramos a farmi cambiare idea su Proprietà, dirigenza e progetto. Pensando al campo, sarebbe importante mantenere in rosa i giocatori migliori: Maignan, Rabiot, Modric e Pulisic. Discorso diverso per Leao: ciclo finito, come dichiarato dallo stesso. Un dietrofront non farebbe bene a nessuno.