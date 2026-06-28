Capuano scettico sull'operazione Ramos: "O il Milan ha preso un attaccante da 30 gol stagionali o c'è un problema"

Capuano scettico sull'operazione Ramos: "O il Milan ha preso un attaccante da 30 gol stagionali o c'è un problema"
Oggi alle 00:24News
di Lorenzo De Angelis
Giovanni Capuano ha commentato con scetticismo l'operazione Ramos-Milan, non tanto per le qualità del giocatore ma per la cifra investita.

Intervenuto sui propri canali social, il collega Giovanni Capuano ha commentato l'operazione Gonçalo Ramos-Milan, mostrandosi parecchio scettico non tanto sulla scelta del giocatore, ma per la cifra investita per portarlo a Milano, che ricordiamo lo renderà il calciatore più pagato nella storia del club rossonero. 

"Se Gonçalo Ramos è davvero costato 74 milioni più bonus che possono portare il totale oltre 80 (fonte Romano), il Milan deve aver preso un attaccante da 30 gol stagionali. Altrimenti c’è un problema.

PS - Vlahovic anche dandogli un mega bonus alla firma e 8 netti costava meno". 