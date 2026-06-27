Legrottaglie: "Il Milan ha cambiato totalmente idea rispetto all'anno scorso. Questo mi spaventa"

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L'ex difensore Nicola Legrottaglie ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset di Milan, toccando i temi allenatore e calciomercato.

Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juventus e Milan, fra le altre, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Sport Mediaset in quel di Forte dei Marmi per commentare i più caldi temi d'attualità legati al calciomercato, soffermandosi anche sull'affare Gonçalo Ramos, che diventerà l'acquisto più costoso nella storia del Milan.

Goncalo Ramos al Milan?

"Mah, io partirei dall'allenatore prima che dal giocatore. C'è bisogno di idee, identità. Questo tecnico (Amorim, ndr) ha dimostrato da altre parti di avere un'identità chiara, il Milan è andato in quella direzione e ha cambiato totalmente idea. Questo mi spaventa, farlo da un anno all'altro. Però se hanno deciso così... io sono sempre per i giovani. Perché no? Provare a farci dare una mano da fuori".