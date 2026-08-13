Da Milanello, le condizioni di Gila, Pulisic e Gimenez
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Il Milan è tornato ad allenarsi ieri pomeriggio a Milanello dopo i giorni di riposo concessi da Ruben Amorim, dal Centro Sportivo rossonero arrivano novità
Il Milan è tornato ad allenarsi ieri pomeriggio a Milanello dopo i giorni di riposo concessi da Ruben Amorim. E dal Centro Sportivo rossonero arrivano novità importanti su Mario Gila: il neo difensore milanista, arrivato quest'estate dalla Lazio a titolo definitivo, è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo dopo l'infortunio al retto femorale accusato durante l'amichevole contro il Celtic.
E' ancora presto invece per rivedere insieme al resto dei compagni di squadra sia Santiago Gimenez che Christian Pulisic, i quali hanno continuato anche oggi il loro lavoro personalizzato per recuperare dai rispettivi infortuni. Il messicano e l'americano non hanno nemmeno partecipato alla tournée in Australia e Indonesia.
di Antonio Vitiello
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