TOP NEWS del 12 agosto - Le ultime su Gimenez-Porto, anche Musah in uscita e le condizioni di Gila
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Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, mercoledì 12 agosto 2026
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, mercoledì 12 agosto 2026:
Gimenez-Porto, le ultime dal Portogallo: la posizione del Milan, la concorrenza della Lazio e i dubbi sulle condizioni fisiche del messicano
Dalla Turchia, il Trabzonspor su Yunus Musah: ecco quanto lo valuta il Milan
MN - Da Milanello: Gila migliora, oggi parzialmente in gruppo. Personalizzato per Pulisic e Gimenez
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