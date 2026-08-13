Milan, il calendario di agosto: sabato l'ultimo test amichevole
Il nuovo Milan di Ruben Amorim sarà impegnato in casa del Torino alla prima giornata e a San Siro contro il Venezia la seconda gara. Prima però andrà concluso il Pre-Season. Archiviata la brutta figura contro il Chelsea, sabato ci sarà l'ultima amichevole contro il Manchester United dell'ex Amorim.
MILAN, LE 4 GARE DEL MESE DI AGOSTO: SABATO L'ULTIMA AMICHEVOLE
Pre-Season Tour
Chelsea-Milan 3-0 sabato 8 agosto alle 14.00 (DAZN/Sky; differita NOVE) - Gelora Bung Karno Stadium, Giacarta (Indonesia)
Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16.45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)
Serie A
1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino
2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
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