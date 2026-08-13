Milan, Sabatini ammette: "Rossoneri buona squadra se aggiungi un difensore e centravanti"

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L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. Non particolarmente positiva l'ultima uscita contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso. In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Fofana, Ricci e per ultimo Athekame i nomi che non avrebbero convinto ad oggi Amorim.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, durante la consueta puntata di "Incuide e Martello", Sandro Sabatini ha parlato della situazione attuale del Milan. Queste le sue parole.

"Secondo me la squadra è buona con un difensore, con un centravanti, però che ne so io poi quali sono le sensazioni dello spogliatoio nei confronti della società, perché l'allenatore è comunque uno che va supportato con lo staff e anche con i dirigenti e se permetti io lo dico, un conto se a bordo campo tu hai Tare, e un conto se a bordo campo tu quando ti giri hai dei personaggi che non hanno lo stesso spessore calcistico di Igli Tare".