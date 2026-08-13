Coppa Italia, quando si inizia? Date e regolamento

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Da venerdì 14 agosto a lunedì 17 agosto si giocheranno i trentaduesimi di Coppa Italia. Il Milan entrerà in scena agli ottavi e seguirà con attenzione in particolare due partite da cui potrebbe uscire la sua avversaria: Torino-Carrarese, in programma sabato alle 21.15, e Palermo-Lecce, che giocheranno invece lunedì sempre alle 21.15. Le due formazioni vincenti si affronteranno poi ai sedicesimi e da quel match uscirà l'avversaria del Diavolo agli ottavi.