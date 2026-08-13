Sabatini spiega: “Solo il Porto può prendere Gimenez, vi svelo il perché. Al Milan orami è in un tunnel senza uscita”

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Sabatini sulla cessione di Gimenez al Porto.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, durante l'ultima puntata di Incudine e Martello, Sandro Sabatini ha parlato della possibile cessione di Santiago Gimenez al Porto. Queste le sue parole.

"Se il Milan riesce a recuperare i soldi da Gimenez lo può fare soltanto con il Porto per tanti motivi. Il primo è che a Farioli piace tanto. Sai perché piace tanto a Farioli? Perché allenava all'Ajax quando Gimenez faceva il fenomeno. Quindi Farioli è l'unico allenatore che ha un ricordo di Gimenez ancora ambientato al Feyenoord, che era poi il momento di in cui Gimenez era più in hype e il Milan lo comprò per una cifra che adesso sta diventando problematica, però se il Porto lo vuole prendere io fossi il Milan approfondirei assolutamente, lo spingerei assolutamente perché Gimenez ormai dentro un tunnel senza uscita nel Milan".